Le hanno fogli ed edifici - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FACCIATE

Arrivando a distruggere grosse porzioni dei fogli di carta, con conseguente perdita del testo. negli edifici, i pesciolini d'argento sopravvivono solo in... L'ingresso principale, ma in molti tipi di costruzioni sono presenti anche facciate laterali (ad esempio nelle cattedrali gotiche). nell'architettura orientale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le hanno fogli ed edifici : hanno; fogli; edifici; I quadri amministrativi li hanno bianchi; hanno lettere da consegnare; hanno milioni di fan; Le hanno Anna e Maria; hanno il coltro e il regolatore di profondità; Le fogli e del carciofo; I calendari a fogli mensili; Proibitive per il portafogli o; Imperla le fogli e; Perdere il portafogli o; Ci sono in ogni edifici o; I dipinti sulle facciate degli edifici ; Un edifici o civile; Un edifici o residenziale a più piani; La Zaha che progettò edifici in tutto il mondo;

