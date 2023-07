La città uzbeka un tempo porto sul lago d Aral - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città uzbeka un tempo porto sul lago d Aral. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOYNAQ

Significato/Curiosita : La citta uzbeka un tempo porto sul lago d aral

Il lago d'aral (in kazako: , traslitterato: aral tengizi; in uzbeco: , traslitterato: orol dengizi; lett. "mare di isole"), talvolta... Guida sull'uso delle fonti. mo‘ynoq (in uzbeko: mo‘ynoq; in karakalpako: moynaq; in russo: muynaq, ), è una città del karakalpakstan localizzata 210 km... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

