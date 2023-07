Arma lanciarazzi inventata negli anni 40 ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma lanciarazzi inventata negli anni 40 ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAZOOKA

Significato/Curiosita : Arma lanciarazzi inventata negli anni 40 ing

Launcher 2.36" bazooka, che diede risultati soddisfacenti negli ultimi anni di guerra, ideato da edward uhl nel 1942. il soprannome "bazooka" deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

