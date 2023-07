Un riparo della sentinella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riparo della sentinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARITTA

Significato/Curiosita : Un riparo della sentinella

Secolo. veniva costruita con lo scopo di proteggere una sentinella e consentirle la difesa della striscia di terreno posta alla base delle murature, oltre... Serena garitta (genova, 24 maggio 1978) è un personaggio televisivo italiano. laureata in scienze motorie all'università degli studi di genova, nel 2003... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un riparo della sentinella : riparo; della; sentinella; Un luogo di riparo per animali; Un riparo per la pioggia; Insenatura al riparo dai venti; riparo contro le acque; Dà riparo al bagnante; Ai lati della stanza; La città della GM; Il guscio della barca; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; L attività della CIA; La cabina della sentinella ; Severa sentinella del buon costume; Lo impone la sentinella ; sentinella fissa e attenta; Una sentinella disarmata;

Cerca altre Definizioni