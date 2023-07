Esperte in recuperi di opere d arte danneggiate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esperte in recuperi di opere d arte danneggiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RESTAURATRICI

Significato/Curiosita : Esperte in recuperi di opere d arte danneggiate

Potere in germania e riguardarono principalmente il furto di opere d'arte oltre altri oggetti di valore culturale. il saccheggio delle proprietà polacche... Prìncipi tedeschi di porre definitivamente un freno alle aspirazioni restauratrici del nuovo imperatore asburgico, aspirazioni sostenute dalla spagna.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Esperte in recuperi di opere d arte danneggiate : esperte; recuperi; opere; arte; danneggiate; Sono esperte di nascite; esperte di liquori; Sono esperte nel... fingere; esperte di scotte e strambate; La madame di una celebre opere tta di Lecocq; Le opere coreografiche come L uccello di fuoco; opere in cemento e mattoni; Elencazione critica o esposizione di opere ; opere come la Creazione di Adamo di Michelangelo; Nel quarte tto sono tre; Il simbolo delle carte da gioco; Un fascio di carte ; Figure delle carte ; La località della Liguria di cui fa parte l abbazia di San Fruttuoso; Ferite, danneggiate ; Possono esserlo le lampadine danneggiate ;

Cerca altre Definizioni