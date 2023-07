Attaccano da entrambi i lati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attaccano da entrambi i lati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : NASTRI BIADESIVI

Significato/Curiosita : Attaccano da entrambi i lati

Efficaci a rete. attaccano al centro del campo tramite la pipe quando sono in seconda linea; se sono in prima linea, attaccano ai lati, più spesso in posto... Autoadesivi. esistono anche nastri adesivi termoattivabili (che prima dell'applicazione devono essere attivati con il calore) e nastri adesivi attivabili ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

