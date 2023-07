Affliggono i degenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affliggono i degenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MALI

Significato/Curiosita : Affliggono i degenti

