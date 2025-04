Il resto per il cameriere - Soluzione Cruciverba: Mancia

MANCIA

Lo sapevi che? John Belushi: John Adam Belushi (AFI: [b?'lu??i]; Chicago, 24 gennaio 1949 – West Hollywood, 5 marzo 1982) è stato un attore, cantante e comico statunitense. Considerato all'epoca del suo debutto al Saturday Night Live come uno dei maggiori talenti comici statunitensi, è rimasto celebre soprattutto per i due film (ne girò in totale solamente otto prima della prematura scomparsa) diretti da John Landis, Animal House (1978) e soprattutto The Blues Brothers (1980), nel quale recitò accanto al grande amico Dan Aykroyd.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.