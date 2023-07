Preparazione di sarde a Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparazione di sarde a Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SAOR

Significato/Curiosita : Preparazione di sarde a venezia

Le sarde in saor (sardèe in saór) sono un antipasto a base di sarde fritte, condite con cipolle in agrodolce, pinoli e uvetta ("saor" sta per "sapore")... I saor patrol (['o p-trol], in gaelico "guardia della libertà") sono un gruppo folkloristico scozzese, formatosi a kincardine nel 1999. i saor patrol... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

