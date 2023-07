Lavoratore non autonomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoratore non autonomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DIPENDENTE

Significato/Curiosita : Lavoratore non autonomo

Il lavoratore autonomo è un lavoratore indipendente, ovvero che esercita la sua attività lavorativa in proprio, non subordinato ad alcuno, svincolato quindi... Il lavoro subordinato, informalmente detto anche lavoro dipendente, indica un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro (tempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

