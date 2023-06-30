Germanica

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Germanica' è 'Tedesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEDESCA

Come completare la definizione

  • Definizione: Germanica
  • Risposta: TEDESCA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perché la soluzione è Tedesca? Una voce tedesca si riferisce a un suono o a un modo di parlare tipico della lingua tedesca, che deriva da una famiglia linguistica germanica. Questa famiglia comprende lingue e dialetti parlati principalmente in Germania, Austria e Svizzera, caratterizzate da suoni distintivi e strutture grammaticali specifiche. La presenza di una voce tedesca può indicare l'origine culturale o linguistica di una persona o di un testo, sottolineando le radici storiche e linguistiche di questa comunità.

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Germanica: schema e soluzione enigmistica

La soluzione associata alla definizione "Germanica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tedesca'.

Schemi utili per Tedesca

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: T______
  • Schema finale: ___ESCA

Le 7 lettere della soluzione Tedesca

T Torino
E Empoli
D Domodossola
E Empoli
S Savona
C Como
A Ancona

La soluzione 'Tedesca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Germanica". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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