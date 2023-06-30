Germanica
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Germanica' è 'Tedesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TEDESCA
Come completare la definizione
- Definizione: Germanica
- Risposta: TEDESCA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Tedesca? Una voce tedesca si riferisce a un suono o a un modo di parlare tipico della lingua tedesca, che deriva da una famiglia linguistica germanica. Questa famiglia comprende lingue e dialetti parlati principalmente in Germania, Austria e Svizzera, caratterizzate da suoni distintivi e strutture grammaticali specifiche. La presenza di una voce tedesca può indicare l'origine culturale o linguistica di una persona o di un testo, sottolineando le radici storiche e linguistiche di questa comunità.
Germanica: schema e soluzione enigmistica
La soluzione associata alla definizione "Germanica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tedesca'.
Schemi utili per Tedesca
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: T______
- Schema finale: ___ESCA
Le 7 lettere della soluzione Tedesca
La soluzione 'Tedesca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Germanica". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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