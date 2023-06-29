Si spiccano da terra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spiccano da terra' è 'Salti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALTI

Perché la soluzione è Salti? I salti sono movimenti in cui il corpo si solleva da terra grazie alla spinta delle gambe, consentendo di raggiungere un'altezza temporanea prima di tornare alla posizione di partenza. Questa azione coinvolge muscoli come quadricipiti, glutei e polpacci, che permettono di generare la forza necessaria per staccarsi dal suolo. I salti sono praticati in diverse discipline sportive, dal basket al salto in alto, e rappresentano un elemento fondamentale per migliorare agilità e potenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si spiccano da terra". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si spiccano da terra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Salti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si spiccano da terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si spiccano da terra" conferma che la soluzione 'Salti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Salti

S Savona A Ancona L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si spiccano da terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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