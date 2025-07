Si sfruttano quelli d acqua nei cruciverba: la soluzione è Salti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si sfruttano quelli d acqua' è 'Salti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALTI

Curiosità e Significato di Salti

La parola Salti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Salti.

Perché la soluzione è Salti? Salti indica l'azione di saltare, cioè di sollevarsi da terra con un movimento rapido e deciso. In questo caso, si fa riferimento a chi sfrutta l'acqua per compiere salti o balzi, come i tuffi o le acrobazie acquatiche. È un termine che richiama dinamicità, energia e libertà di movimento, perfetto per descrivere attività sportive o giochi che coinvolgono il salto in acqua.

Come si scrive la soluzione Salti

Stai cercando la risposta alla definizione "Si sfruttano quelli d acqua"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

