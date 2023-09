Sono sette per gli adulatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono sette per gli adulatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIELI

Significato/Curiosità : Sono sette per gli adulatori

“Sette per gli adulatori” è un’espressione idiomatica che fa riferimento a un detto popolare o a una credenza che sottolinea l’esistenza di diverse sfere celestiali o livelli di potere spirituale. L’idea di “sette cieli” può essere presente in diverse tradizioni religiose, mitologiche e culturali in tutto il mondo, ognuna con le proprie interpretazioni e simbolismi associati. Queste credenze solitamente riflettono la concezione dell’universo come un ordine gerarchico, con ogni cielo che rappresenta una dimensione o uno stato di esistenza diverso. Tuttavia, è importante riconoscere che si tratta di una concezione metaforica e non ha una base scientifica. L’espressione può essere utilizzata anche in senso figurato, per indicare un’ascesa graduale o un progresso nella conoscenza o nel raggiungimento di un obiettivo.

