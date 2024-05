La Soluzione ♚ Ci sono quelli mortali veniali e i sette capitali La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PECCATI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PECCATI

Significato della soluzione per: Ci sono quelli mortali veniali e i sette capitali In alcune religioni, si parla di peccato come di un atto in contrasto con la coscienza e con i principi riconosciuti come volontà di Dio da parte della persona o della sua comunità religiosa. Esso produce uno stato di malessere che si può suddividere nel senso di colpa e nell'effetto negativo proprio causato dal peccato. In alcune religioni l'atto peccaminoso consiste generalmente nel superare, anche involontariamente, i limiti posti dalla sfera delle cose sacre e quella delle cose profane. Italiano: Sostantivo, forma flessa: peccati m pl . plurale di peccato. Etimologia / Derivazione: vedi peccato . Sinonimi: colpe, errori, falli, mancanze, sbagli, mali. Contrari: creanze, cure. (per estensione) vigilanze.

Altre Definizioni con peccati; sono; quelli; mortali; veniali; sette; capitali;