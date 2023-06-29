Rimuovere la neve

Home / Soluzioni Cruciverba / Rimuovere la neve

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rimuovere la neve' è 'Spalare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rimuovere la neve" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimuovere la neve". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Spalare? Spalare significa spostare la neve accumulata per liberare passaggi e strade, facilitando il movimento e garantendo sicurezza durante l'inverno. È un'operazione necessaria per evitare ghiacci e impedire disagi causati dal manto nevoso. Con l'uso di pale o macchinari, si rimuove il bianco soffice per ripristinare l'accesso alle aree interessate. Questa attività è fondamentale in molte località di montagna o città soggette a nevicate abbondanti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Rimuovere la neve nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Spalare

Se la definizione "Rimuovere la neve" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimuovere la neve" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Spalare:

S Savona P Padova A Ancona L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimuovere la neve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ripulire dalla neveTogliere la terra a badilateTogliere la neveUna neve mattutinaLa carrozza sulla neveAttrezzi da neveNeve in centroIn mezzo alla neve