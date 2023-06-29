È quasi vecchia
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È quasi vecchia' è 'Anzianotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANZIANOTTA
Perché la soluzione è Anzianotta? L'anzianotta è una persona che si avvicina alla vecchiaia, mostrando segni di età avanzata. La sua presenza evoca ricordi di tempi passati e di esperienze maturate nel corso degli anni. Spesso, questa figura è associata a saggezza e a un modo di vivere che si distingue per calma e riflessività. La parola sottolinea un'età che sta per diventare più remota, segnando un passaggio naturale nella vita di ognuno.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È quasi vecchia". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
È quasi vecchia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Anzianotta
La definizione "È quasi vecchia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È quasi vecchia" conferma che la soluzione 'Anzianotta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Anzianotta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È quasi vecchia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anzianotta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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