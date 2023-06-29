È quasi vecchia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È quasi vecchia' è 'Anzianotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANZIANOTTA

Perché la soluzione è Anzianotta? L'anzianotta è una persona che si avvicina alla vecchiaia, mostrando segni di età avanzata. La sua presenza evoca ricordi di tempi passati e di esperienze maturate nel corso degli anni. Spesso, questa figura è associata a saggezza e a un modo di vivere che si distingue per calma e riflessività. La parola sottolinea un'età che sta per diventare più remota, segnando un passaggio naturale nella vita di ognuno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È quasi vecchia". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È quasi vecchia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Anzianotta

La definizione "È quasi vecchia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È quasi vecchia" conferma che la soluzione 'Anzianotta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Anzianotta

A Ancona N Napoli Z Zara I Imola A Ancona N Napoli O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È quasi vecchia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anzianotta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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