Un mezzo per inviare denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo per inviare denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAGLIA

Significato/Curiosità : Un mezzo per inviare denaro

Un vaglia è un mezzo utilizzato per inviare denaro o effettuare pagamenti in modo sicuro e conveniente. Si tratta di un documento emesso da un'istituzione finanziaria, come una banca o un ufficio postale, che rappresenta una somma di denaro specifica. Il mittente del vaglia deposita il denaro presso l'istituzione finanziaria e riceve un documento o un titolo che può essere inviato al destinatario. Il destinatario può quindi incassare il vaglia presso un'altra filiale o ufficio dell'istituzione finanziaria, generalmente presentando un documento di identità. I vaglia sono un metodo affidabile e sicuro per trasferire denaro, specialmente in situazioni in cui non è possibile effettuare pagamenti in contanti o utilizzare altri mezzi di pagamento elettronici. Sono spesso utilizzati per inviare denaro a livello nazionale o internazionale, offrendo una soluzione conveniente per effettuare pagamenti o inviare fondi in modo sicuro e tracciabile.

Altre risposte alla domanda : Un mezzo per inviare denaro : mezzo; inviare; denaro; Il Biagio della canzone In mezzo al mondo; mezzo quartetto; Sono due e mezzo in una sitcom con Charlie Sheen; L uomo mezzo salvato secondo un detto; Il mezzo su cui viaggiò in un noto mito Orfeo; Piccolo pezzo di terra in mezzo all acqua; Rinviare ad altri un problema; inviare spedire; Le note che si possono inviare su Whatsapp; Permette di rinviare la scadenza; Insieme di indirizzi di persone a cui inviare periodicamente pubblicazioni; Zittire con il denaro ; Come risarcimenti in denaro ; Offerte in denaro per beneficenza; Avara avida di denaro ; denaro liquido; Uccidono per denaro ;

Cerca altre Definizioni