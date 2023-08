Disonesta come la gazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disonesta come la gazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LADRA

Significato/Curiosità : Disonesta come la gazza

"Disonesta come la gazza ladra" è un modo colorato per descrivere una persona che è estremamente disonesta o incline al furto. La gazza è un uccello noto per il suo comportamento di rubare oggetti lucenti, che attira la sua attenzione. L'aggettivo "ladra" sottolinea l'idea di furto e malizia. Pertanto, questa espressione viene utilizzata per indicare qualcuno che non solo è disonesto, ma che anche agisce in modo furtivo e senza scrupoli. Sottolinea la mancanza di integrità e la propensione al comportamento malizioso della persona in questione.

Altre risposte alla domanda : Disonesta come la gazza : disonesta; come; gazza; Agisce disonesta mente; disonesta o maleodorante; Un azione disonesta ; Lo vedi come sei capovolto; Chiazzati screziati come certi tessuti; Un liquore come il fernet; Morbide come certe tinte; Una fibra come il terital; Briosa come Teresa; Carlo il celebre romanziere di La ragazza di Bube; Ragazza milanese; Una ragazza d altri tempi; Una ragazza bruna; Chiasso gazza rra; Lo indossa la ragazza dipinta da Jan Vermeer;

Cerca altre Definizioni