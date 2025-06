Altro nome della gazza nei cruciverba: la soluzione è Pica

Home / Soluzioni Cruciverba / Altro nome della gazza

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Altro nome della gazza' è 'Pica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PICA

Curiosità e Significato... La parola Pica è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pica.

Perché la soluzione è Pica? La parola pica indica una particolare abitudine alimentare, tipica di alcune persone, di mangiare cose non commestibili come carta o polvere. Il termine deriva dal latino pica, che significa gazza, l’uccello noto per la sua curiosità e il suo becco affilato. È un comportamento che può segnalare carenze nutrizionali o disturbi psicologici, e richiede attenzione e approfondimenti medici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Altro nome del pesce razzaUn altro nome degli ontaniAltro nome con cui è noto lo squalo elefanteAltro nome di ProserpinaAltro nome del castorino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Altro nome della gazza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

C Como

A Ancona

L A G I T N E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELATINE" GELATINE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.