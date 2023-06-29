Dà il colore alle albicocche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dà il colore alle albicocche' è 'Carotene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAROTENE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà il colore alle albicocche" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà il colore alle albicocche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Carotene? Il carotene è una sostanza naturale presente in alcuni frutti e ortaggi, come le albicocche, che conferisce loro un caratteristico colore arancione. Questa pigmentazione non solo rende più attraenti i frutti, ma è anche importante per il nostro organismo, poiché il carotene viene convertito in vitamina A, essenziale per la vista, la pelle e il sistema immunitario. La sua presenza è un segnale di alimenti ricchi di nutrienti e benefici per la salute.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dà il colore alle albicocche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà il colore alle albicocche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carotene:

C Como A Ancona R Roma O Otranto T Torino E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà il colore alle albicocche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

