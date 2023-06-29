Il capoluogo della Ciociaria
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il capoluogo della Ciociaria' è 'Frosinone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FROSINONE
Vuoi approfondire la risposta Frosinone? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Frosinone? Frosinone è il centro principale della provincia di Frosinone, situato nel cuore della regione Lazio. Questa città è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, con monumenti e piazze affascinanti che raccontano secoli di storia. La sua posizione strategica la rende un punto di riferimento importante per chi visita la zona, offrendo un mix di tradizione e modernità. Frosinone si distingue come cuore pulsante della Ciociaria.
Il capoluogo della Ciociaria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Frosinone
La soluzione associata alla definizione "Il capoluogo della Ciociaria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Frosinone'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il capoluogo della Ciociaria
- Risposta: FROSINONE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: F________
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Frosinone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il capoluogo della Ciociaria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha per capoluogo Bourg en Bresse Capoluogo della Sabina Una francese del capoluogo dell Occitania Il capoluogo delle Samoa Americane Valle altoatesina con Brunico come capoluogo
Altre definizioni collegate
Con capoluogo: Il capoluogo situato al centro della Sicilia
Con ciociaria: Ciociaria : Frosinone = Sabina : x