Il capoluogo della Ciociaria

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il capoluogo della Ciociaria' è 'Frosinone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FROSINONE

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Perché la soluzione è Frosinone? Frosinone è il centro principale della provincia di Frosinone, situato nel cuore della regione Lazio. Questa città è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, con monumenti e piazze affascinanti che raccontano secoli di storia. La sua posizione strategica la rende un punto di riferimento importante per chi visita la zona, offrendo un mix di tradizione e modernità. Frosinone si distingue come cuore pulsante della Ciociaria.

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Il capoluogo della Ciociaria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Frosinone

La soluzione associata alla definizione "Il capoluogo della Ciociaria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Frosinone'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il capoluogo della Ciociaria

Il capoluogo della Ciociaria Risposta: FROSINONE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: F________

F________ Inizia con: F

F Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze R Roma O Otranto S Savona I Imola N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Frosinone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il capoluogo della Ciociaria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.