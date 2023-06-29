Argine artificiale

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Argine artificiale' è 'Diga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGA

Perché la soluzione è Diga? Una diga è una struttura costruita per contenere o controllare il flusso di acqua in un corso d'acqua o in un bacino. Essa agisce come un argine artificiale, creando una barriera che impedisce all'acqua di allagare le aree circostanti. La diga può essere realizzata con materiali diversi come terra, pietra o cemento, ed è fondamentale per la regolazione delle risorse idriche, la produzione di energia idroelettrica e la protezione delle zone vulnerabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Argine artificiale". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Argine artificiale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Diga

Questa pagina è dedicata alla definizione "Argine artificiale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Argine artificiale" conferma che la soluzione 'Diga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Diga

D Domodossola I Imola G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Argine artificiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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