È stata sede di quattro concili ecumenici

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È stata sede di quattro concili ecumenici' è 'Costantinopoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTANTINOPOLI

Perché la soluzione è Costantinopoli? Costantinopoli, antica capitale dell'Impero romano d'Oriente, è conosciuta per aver ospitato quattro concili ecumenici fondamentali nella storia della cristianità. Questi incontri hanno contribuito a definire dottrine e riforme che hanno influenzato profondamente la Chiesa. La città, situata strategicamente tra Europa e Asia, ha svolto un ruolo centrale nel dialogo religioso e politico dell'epoca. La sua importanza storica si riflette nelle decisioni prese durante quei concili, che hanno segnato un punto di svolta per la fede cristiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È stata sede di quattro concili ecumenici". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È stata sede di quattro concili ecumenici nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Costantinopoli

La definizione "È stata sede di quattro concili ecumenici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È stata sede di quattro concili ecumenici" conferma che la soluzione 'Costantinopoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Costantinopoli

C Como O Otranto S Savona T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È stata sede di quattro concili ecumenici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Costantinopoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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