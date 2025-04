Una squadra di calcio della capitale russa - Soluzione Cruciverba: Cska Mosca

CSKA MOSCA

Lo sapevi che... Professional'nyj Futbol'nyj Klub Central'nyj Sportivnyj Klub Armii: Il Professional'nyj Futbol'nyj Klub Central'nyj Sportivnyj Klub Armii (in russo , Club calcistico professionistico del Club Sportivo Centrale dell'esercito), abbreviato in PFK CSKA o, in italiano, CSKA Mosca (pron. ZSKA), è la sezione calcistica moscovita della società polisportiva russa CSKA.

