La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dissetare il bestiame' è 'Abbeverare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBEVERARE

Curiosità e Significato di Abbeverare

La soluzione Abbeverare di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Abbeverare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Abbeverare? Abbverare significa fornire acqua al bestiame, garantendo che abbia sempre a disposizione un accesso adeguato a questo elemento essenziale per la sua salute e il suo benessere. È un'operazione fondamentale nell'agricoltura e nella gestione degli animali, poiché aiuta a mantenerli idratati e in buona forma. In sostanza, è il modo per assicurarsi che gli animali siano sempre ben dissetati e curati.

Come si scrive la soluzione Abbeverare

Se "Dissetare il bestiame" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

