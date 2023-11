La definizione e la soluzione di: La bocca dei latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Significato/Curiosita : La bocca dei latini

Il mascherone rappresenta un volto maschile barbuto con la bocca spalancata; occhi, naso e bocca sono forati e cavi. il volto è stato interpretato nel tempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

