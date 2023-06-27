Tutt altro che distratte

Home / Soluzioni Cruciverba / Tutt altro che distratte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tutt altro che distratte' è 'Attente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTENTE

Perché la soluzione è Attente? Una persona che si distingue per attenzione non si lascia facilmente distrarre durante le conversazioni o le attività quotidiane. La sua capacità di mantenere la concentrazione su ciò che ascolta o fa dimostra un impegno costante nel cogliere dettagli importanti e nel rispondere in modo appropriato. Questo atteggiamento riflette una predisposizione mentale che favorisce l'efficacia nelle interazioni e nel lavoro. La presenza di attenzione si manifesta attraverso sguardi fermi, ascolto attento e risposte puntuali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tutt altro che distratte". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tutt altro che distratte nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Attente

In presenza della definizione "Tutt altro che distratte", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tutt altro che distratte" conferma che la soluzione 'Attente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Attente

A Ancona T Torino T Torino E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tutt altro che distratte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Attente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che frequentiTutt altro che distratta