Toscane concittadine di Galilei

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Toscane concittadine di Galilei' è 'Pisane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISANE

Perché la soluzione è Pisane? Le persone provenienti da Pisa, città ricca di storia e cultura, sono chiamate pisane. Questo termine si riferisce alle concittadine e concittadini che condividono l'appartenenza a questa importante città della Toscana, nota per il suo patrimonio artistico e scientifico. Le pisane rappresentano una comunità con una forte identità, testimoniata anche dalla loro partecipazione a eventi culturali e tradizioni locali. La loro presenza contribuisce a mantenere viva la memoria storica e le caratteristiche distintive di Pisa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Toscane concittadine di Galilei". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Toscane concittadine di Galilei nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pisane

La definizione "Toscane concittadine di Galilei" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Toscane concittadine di Galilei" conferma che la soluzione 'Pisane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pisane

P Padova I Imola S Savona A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Toscane concittadine di Galilei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pisane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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