Lo è stato a lungo Francesco Totti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è stato a lungo Francesco Totti' è 'Capitano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPITANO

Perché la soluzione è Capitano? Francesco Totti è stato per molti anni un simbolo di lealtà e passione nel calcio italiano. La sua figura è strettamente legata a un ruolo di grande responsabilità e rispetto all’interno della squadra, rappresentando un punto di riferimento per compagni e tifosi. La sua presenza in campo ha incarnato un esempio di dedizione e leadership, diventando un vero e proprio punto di riferimento. La sua identità e il suo percorso sportivo sono indissolubilmente collegati alla parola che lo descrive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è stato a lungo Francesco Totti". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo è stato a lungo Francesco Totti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Capitano

Quando la definizione "Lo è stato a lungo Francesco Totti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è stato a lungo Francesco Totti" conferma che la soluzione 'Capitano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Capitano

C Como A Ancona P Padova I Imola T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è stato a lungo Francesco Totti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Capitano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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