La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Leali come compari' è 'Fidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIDI

Curiosità e Significato di "Fidi"

La parola Fidi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fidi.

Perché la soluzione è Fidi? Fidi è un termine che deriva dal latino fides, che significa fiducia o lealtà. In un contesto più moderno, si riferisce a persone che sono leali e affidabili, proprio come i veri amici. Questo concetto sottolinea l'importanza di avere legami solidi e sinceri, dove ci si può sempre contare l'uno sull'altro.

Come si scrive la soluzione Fidi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Leali come compari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

D Domodossola

I Imola

