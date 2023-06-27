Giacchetta a mezza vita

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giacchetta a mezza vita' è 'Bolero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLERO

Perché la soluzione è Bolero? Il bolero è una giacchetta a mezza vita caratterizzata da una linea semplice e aderente, spesso realizzata con tessuti leggeri o decorativi. La sua forma si distingue per la lunghezza che copre appena la vita, rendendola ideale per aggiungere un tocco elegante senza appesantire l’abbigliamento. Originariamente associato alla moda femminile, il bolero è diventato un capo versatile anche per occasioni informali o formali. La sua presenza nelle collezioni di moda evidenzia la capacità di combinare stile e praticità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giacchetta a mezza vita". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Giacchetta a mezza vita nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bolero

La definizione "Giacchetta a mezza vita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giacchetta a mezza vita" conferma che la soluzione 'Bolero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bolero

B Bologna O Otranto L Livorno E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giacchetta a mezza vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bolero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Giacca da donna corta e priva di abbottonaturaLa danza spagnola resa celebre da RavelUna celebre composizione di RavelFanno vita da ascetiCentro di vitaBustino femminile che assottiglia la vitaCanta in fin di vitaInsieme dí iniziative stabilite dal datore di lavoro per migliorare la vita del dipendente