La Soluzione ♚ Un contingente di stanza La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un contingente di stanza. PRESIDIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un contingente di stanza: Presidio ospedaliero Presidio – città statunitense nel Texas Presidio – in ambito IT attività sistemista di monitoraggio e gestione operativa di un sistema informatico o parti (sottosistema) di esso (es. server).Altre vociContea di Presidio – contea statunitense nel Texas Diocesi di Presidio – sede ecclesiastica Flavio Presidio – console romano Il presidio - Scena di un crimine – film Presidio di San Francisco – parco Stato dei Presidi Sostantivo Significato e Curiosità su: Presidio ospedaliero presidio m sing(pl.: presidi, presidii) anche provvisorio, territorio e/o luogo di pertinenza particolare (per estensione) sito temporaneo in cui vigono più leggi costituzionali (medicina) oggetto o prodotto non farmacologico utile come ausilio nella terapia o nell'assistenza di un paziente Sillabazione pre | sì | dio Pronuncia IPA: /pre'zidjo/ Etimologia / Derivazione dal latino praesidium cioè "posto avanzato" Sinonimi truppe, guarnigione

( militare ) distretto, circoscrizione

distretto, circoscrizione ( senso figurato ) difesa, protezione, custodia, garanzia, tutela, salvaguardia

difesa, protezione, custodia, garanzia, tutela, salvaguardia (per attività) sussidio Contrari (senso figurato) pericolo, minaccia Parole derivate presidiare, presidiario, presidiale Termini correlati ( diritto ) ( militare ) fermo

La risposta a Un contingente di stanza

PRESIDIO

P

R

E

S

I

D

I

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un contingente di stanza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.