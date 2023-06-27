Consumate

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consumate' è 'Lise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consumate" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consumate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Lise? Lise indica i pezzi di tessuto o di carta che vengono usati o consumati durante un'attività o un processo, come nel caso di materiali che si esauriscono. Questi elementi, una volta utilizzati, si considerano consumati, cioè esauriti o terminati. La parola si riferisce quindi a ciò che si utilizza completamente e si esaurisce nel corso di un'azione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Consumate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consumate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lise:

L Livorno I Imola S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consumate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

