La Soluzione ♚ Cingevano le città La definizione e la soluzione di 4 lettere: Cingevano le città. MURA

– fiume dell'Europa Centrale, affluente della Drava Mura – comune italiano della provincia di Brescia

– comune italiano della provincia di Brescia Mura – comune spagnolo

– comune spagnolo Mura – frazione del comune italiano di Cison di Valmarino, in Veneto

– frazione del comune italiano di Cison di Valmarino, in Veneto Mura – gruppo etnico del Brasile

– gruppo etnico del Brasile Mura – fiume della Russia siberiana orientale, affluente di sinistra dell'Angara Persone Mura – pseudonimo della scrittrice e giornalista italiana Maria Volpi Nannipieri (1892-1940)

– pseudonimo della scrittrice e giornalista italiana Maria Volpi Nannipieri (1892-1940) Andrea Mura (1964) – velista ed ex politico italiano

(1964) – velista ed ex politico italiano Antonio Mura (1902-1972) – pittore e incisore italiano

(1902-1972) – pittore e incisore italiano Antonio Mura (1952) – vescovo cattolico italiano

(1952) – vescovo cattolico italiano Candido Mura (1874-1947) – politico italiano

(1874-1947) – politico italiano Demo Mura , nato Nicodemo Mura (1962) – attore, conduttore televisivo comico italiano

, nato Nicodemo Mura (1962) – attore, conduttore televisivo comico italiano Edimo Mura (1933-2008) – pittore e incisore italiano

(1933-2008) – pittore e incisore italiano Facundo Mura (1999) – calciatore argentino

(1999) – calciatore argentino Franco Mura (1935-2023) – politico italiano

(1935-2023) – politico italiano Gaetano Mura (1968) – navigatore e velista italiano

(1968) – navigatore e velista italiano Giacomo Mura (fl. XX secolo) – calciatore italiano

(fl. XX secolo) – calciatore italiano Gianni Mura (1945-2020) – giornalista e scrittore italiano

(1945-2020) – giornalista e scrittore italiano Giuseppe Mura (1943) – ex pugile italiano

(1943) – ex pugile italiano Mattia Mura , conosciuto anche come Mattia Mura Vannuzzi (1992) – regista cinematografico italiano

, conosciuto anche come Mattia Mura Vannuzzi (1992) – regista cinematografico italiano Osvaldo Mura (1942) – ex calciatore argentino

(1942) – ex calciatore argentino Pietro Mura , conosciuto anche col nome sardo Predu Mura (1901-1966) – poeta italiano

, conosciuto anche col nome sardo Predu Mura (1901-1966) – poeta italiano Roberto Mura (1955) – imprenditore e politico italiano

(1955) – imprenditore e politico italiano Romina Mura (1970) – politica italiana

(1970) – politica italiana Ryuya Mura (1996) – nuotatore giapponese

(1996) – nuotatore giapponese Silvana Mura (1958) – imprenditrice e politica italiana Altro Mura o Mura 05 – squadra di calcio slovena della città di Murska Sobota

o – squadra di calcio slovena della città di Murska Sobota Mura – termine nautico

– termine nautico Mura – fortificazioni che circondano città o villaggi

La risposta a Cingevano le città

MURA

M

U

R

A

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Cingevano le città' è MURA.