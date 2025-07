Bosco di montagna nei cruciverba: la soluzione è Faggeto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bosco di montagna' è 'Faggeto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAGGETO

Curiosità e Significato di Faggeto

Faggeto.

Perché la soluzione è Faggeto? Fageto indica un bosco di querce, alberi tipici delle zone montane e collinari italiane. Questo termine richiama i paesaggi alpini e appenninici, dove le faggete costituiscono un ecosistema ricco di biodiversità. La parola evoca la natura incontaminata e il silenzio delle foreste montane, un patrimonio prezioso da preservare e ammirare. Un vero simbolo della bellezza naturale italiana.

Come si scrive la soluzione Faggeto

Hai davanti la definizione "Bosco di montagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

G Genova

G Genova

E Empoli

T Torino

O Otranto

