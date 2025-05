Ha il tronco resinoso nei cruciverba: la soluzione è Pino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha il tronco resinoso' è 'Pino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINO

Curiosità e Significato di "Pino"

La soluzione Pino di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pino? Il termine pino si riferisce a un genere di alberi sempreverdi appartenenti alla famiglia delle Pinaceae. Questi alberi sono noti per il loro tronco dritto e resinoso, che produce una sostanza chiamata resina, utilizzata in vari ambiti, dalla produzione di vernici all'aromaterapia. I pini sono anche molto apprezzati per i loro aghi verdi e la capacità di adattarsi a diverse condizioni ambientali, rendendoli una presenza comune nei boschi e nei parchi.

Come si scrive la soluzione Pino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha il tronco resinoso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

