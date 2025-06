Non ha la previdenza della formica nei cruciverba: la soluzione è Cicala

CICALA

Curiosità e Significato di "Cicala"

La parola Cicala è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cicala.

Perché la soluzione è Cicala? La frase Non ha la previdenza della formica si riferisce a chi vive il presente senza preoccuparsi del futuro, proprio come la cicala che, cantando e godendosi l'estate, ignora l'inverno imminente. Questo comportamento rappresenta un atteggiamento spensierato e talvolta irresponsabile, in contrasto con la saggezza della formica, che lavora e accumula risorse per i periodi difficili. La cicala diventa così un simbolo di gioia e vitalità, ma anche di

Come si scrive la soluzione Cicala

Hai davanti la definizione "Non ha la previdenza della formica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

