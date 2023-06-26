Finisce sotto il tavolo

SOLUZIONE: SEDIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Finisce sotto il tavolo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finisce sotto il tavolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sedia? Un mobile usato per sedersi si trova spesso vicino a un tavolo. Quando si lascia qualcosa sotto il piano, questa si posiziona sotto di esso. La sedia, che accompagna spesso il pranzo o il lavoro, può essere spostata facilmente e si trova comunemente sotto il tavolo. Questo oggetto è essenziale per sedersi e può essere collocato in vari ambienti, rendendo più confortevole ogni momento di pausa o socializzazione.

Se la definizione "Finisce sotto il tavolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finisce sotto il tavolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sedia:

S Savona E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finisce sotto il tavolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

