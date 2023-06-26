Confinano con i Trentini e i Lombardi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Confinano con i Trentini e i Lombardi' è 'Veneti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENETI

Perché la soluzione è Veneti? I Veneti sono un popolo che si trova nella regione del Nord Italia, vicino ai Trentini e ai Lombardi. La loro cultura e le tradizioni si sono sviluppate in un'area ricca di storia e di influenze diverse. La loro identità si distingue per usanze uniche e un patrimonio linguistico che si è conservato nel tempo. La presenza dei Veneti contribuisce a caratterizzare il paesaggio e le tradizioni di questa parte del paese. La loro storia si intreccia con quella delle comunità circostanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confinano con i Trentini e i Lombardi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Confinano con i Trentini e i Lombardi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Veneti

Quando la definizione "Confinano con i Trentini e i Lombardi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confinano con i Trentini e i Lombardi" conferma che la soluzione 'Veneti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Veneti

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confinano con i Trentini e i Lombardi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Veneti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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