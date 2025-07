Tutt altro che cotti nei cruciverba: la soluzione è Crudi

Home / Soluzioni Cruciverba / Tutt altro che cotti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tutt altro che cotti' è 'Crudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRUDI

Curiosità e Significato di Crudi

La parola Crudi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Crudi.

Perché la soluzione è Crudi? Crudi indica qualcosa che non è stato cotto o subito trattamento termico. Spesso si riferisce a cibi freschi come frutta, verdura o pesce, apprezzati per gusto e freschezza. La parola può anche essere usata in senso figurato, per descrivere cose naturali o autentiche. In sostanza, rappresenta l’essenza pura, senza alterazioni: un invito a gustare la semplicità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che facetaTutt altro che frequenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crudi

Non riesci a risolvere la definizione "Tutt altro che cotti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

U Udine

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I O A C C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCIAIO" ACCIAIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.