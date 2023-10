Il Medio durò un millennio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Medio durò un millennio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EVO

Significato/Curiosita : Il medio duro un millennio

Al x-ix millennio a.c. nell'odierna turchia, probabile zona d'origine. i primi reperti di coltivazione sono attribuiti al viii-vii millennio a.c. ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Medio durò un millennio : medio; durò; millennio; È medio quello dei borghesi; Rimedio contro la tosse; medio cri espedienti; Il commedio grafo greco de Le rane e Le vespe; Il medio fra cinque; In quello medio si giostrava; Il medio terminò nel 1492; Quello medio è la borghesia; Legno duro e pregiato; Ispessiti da duroni; Tutt altro che duro; Se è raffermo è duro; Esige il colletto duro; Diventare sempre più duro d orecchi; È un duro da Palma ma non è l attore premiato a Cannes; È più che duro d orecchio; Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio ; Sono dieci ogni millennio ; L ultimo anno del secondo millennio ; Dieci in un millennio ; A ovest dei Balcani nel I millennio a.C.: Regno __; Popolavano il sud della Russia, nel I millennio a.C; Se ne contano dieci in un millennio ;

