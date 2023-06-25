La coperta da riposino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La coperta da riposino' è 'Plaid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLAID

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La coperta da riposino" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La coperta da riposino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Plaid? Un oggetto morbido e caldo che si utilizza per coprirsi durante il riposo o il relax. È spesso composto da tessuto morbido e può avere vari colori e motivi. Questo accessorio aiuta a mantenere il calore e a creare un senso di comfort e intimità. Viene spesso utilizzato sul divano o nel letto nelle giornate fredde. È ideale per avvolgersi quando si desidera sentirsi protetti e coccolati. Il piacere di avvolgersi in questa copertura è inconfondibile.

Se la definizione "La coperta da riposino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La coperta da riposino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Plaid:

P Padova L Livorno A Ancona I Imola D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La coperta da riposino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

