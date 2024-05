La Soluzione ♚ Una coperta da riposino

: PLAID

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Una coperta da riposino: Affinché riposino in pace. il corridoio delle due case: sembrerà un corridorio normale all'inizio, ma verso la fine si scoprirà essere una misteriosa... Plaid Cymru (in inglese The Party of Wales, Il Partito del Galles; spesso chiamato semplicemente Plaid) è un partito politico gallese di centrosinistra, che sostiene la costituzione di un Galles repubblicano indipendente all'interno dell'Unione europea.

Altre Definizioni con plaid; coperta; riposino;