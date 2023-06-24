Lo Square Garden di New York

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Square Garden di New York' è 'Madison'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADISON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Square Garden di New York" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Square Garden di New York". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Madison? Lo storico stadio di New York, noto per eventi sportivi e concerti, si trova nel cuore di Manhattan. È simbolo di grandi sfide e successi, attirando appassionati da tutto il mondo. È un punto di riferimento per il mondo dello sport e dello spettacolo, rappresentando la capitale dell'intrattenimento. La sua fama e importanza lo rendono uno dei luoghi più iconici della città.

In presenza della definizione "Lo Square Garden di New York", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Square Garden di New York" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Madison:

M Milano A Ancona D Domodossola I Imola S Savona O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Square Garden di New York" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

