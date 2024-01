La Soluzione ♚ Il Madison Square di New York

La definizione e la soluzione di: Il Madison Square di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il madison square di new york: Times square (disambigua). coordinate: 40°45'27n 73°59'09w / 40.7575°n 73.985833°w40.7575; -73.985833 times square è uno dei maggiori incroci di new york... Curiosità su: Times square (disambigua). coordinate: 40°45'27n 73°59'09w / 40.7575°n 73.985833°w40.7575; -73.985833 times square è uno dei maggiori incroci di new york... Garden (giardino in lingua inglese) può riferirsi a: Inglese Sostantivo garden sing (pl.: gardens) giardino a flower garden - un giardino fiorito

- un giardino fiorito dad's outside in the garden , reading a book - papà è fuori in giardino, a leggere un libro

- papà è fuori in giardino, a leggere un libro this house has a wonderful garden - questa casa ha uno splendido giardino (soprattutto al plurale) giardino, gardinetto, parco the town gardens - i parchi cittadini Verbo Intransitivo garden (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente gardens, participio presente gardening, passato semplice e participio passato gardened) (soprattutto in inglese americano) fare giardinaggio I love to garden - amo fare giardinaggio Pronuncia (UK)

IPA: /'gdn/ Ascolta la pronuncia (UK) : (US)

IPA: /'gdn/ Ascolta la pronuncia (US) : Etimologia / Derivazione dal medio inglese gardyn, dall'anglo-normanno gardin, dalla radice germanica (franca) *gardo, "giardino" Sinonimi (giardino) yard (soprattutto in inglese americano)

(parco) park Parole derivate gardening, gardener Proverbi e modi di dire to be like a skunk at a garden party - non essere i benvenuti (in un posto) Dictionary.com, lemma garden

