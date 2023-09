Progetti fantastici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Progetti fantastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UTOPIE

Significato/Curiosita : Progetti fantastici

"i fantastici quattro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi i fantastici quattro (disambigua). disambiguazione – "the fantastic four"... Costituente essenziale del concetto di utopia, molte utopie presentano un carattere universalista; esistono, però, anche utopie di natura settaria o comunque non...