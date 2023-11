La definizione e la soluzione di: Progetti campati in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UTOPIE

Significato/Curiosita : Progetti campati in aria

Studio di fattibilità, con progetti, costi e affidabilità relativi a tre tipologie di soluzioni: in sotterraneo, in mare, in aria. per quanto riguarda la... Un'utopìa è un assetto politico, sociale o religioso che non trova riscontro nella realtà, ma che viene proposto come ideale e come modello. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Progetti campati in aria : progetti; campati; aria; progetti in scala di velivoli; I progetti della mente; Vi si mandano molti progetti ; progetti di legge; progetti fantastici; Non campati in aria; L aria delle officine; Campare d aria ; aria inquinata; Fa circolare l aria calda in un ambiente; Lo è l aria a grande altezza;

Cerca altre Definizioni