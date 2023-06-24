I bordi rialzati delle piste da corsa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I bordi rialzati delle piste da corsa' è 'Cordoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORDOLI

Perché la soluzione è Cordoli? I cordoli sono le strutture che delimitano le piste da corsa, caratterizzandosi per i loro bordi rialzati. Questi elementi svolgono una funzione importante nel mantenere l’ordine e la sicurezza durante le competizioni, impedendo alle vetture di uscire dal tracciato. La loro presenza aiuta a definire chiaramente i confini della pista, offrendo un riferimento visivo e fisico ai piloti. La corretta installazione dei cordoli contribuisce a ridurre il rischio di incidenti durante le gare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I bordi rialzati delle piste da corsa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I bordi rialzati delle piste da corsa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cordoli

La definizione "I bordi rialzati delle piste da corsa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I bordi rialzati delle piste da corsa" conferma che la soluzione 'Cordoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cordoli

C Como O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I bordi rialzati delle piste da corsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cordoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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