Lotta per la propria nazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lotta per la propria nazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATRIOTA

Significato/Curiosita : Lotta per la propria nazione

la nazione è il principale quotidiano di firenze. il giornale, distribuito su tutto il territorio nazionale, è particolarmente diffuso in toscana, umbria... Il patriota (the patriot) è un film storico del 2000 diretto da roland emmerich e interpretato da mel gibson e heath ledger. il film si svolge durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lotta per la propria nazione : lotta; propria; nazione; Dolcetto rotondo con la cima a calotta semisferica; Il fiume sulle cui rive Cimone distrusse la flotta persiana; Come sarebbe la lotta tra un gigante e un nano; Come una lotta senza storia; Comandava la flotta giapponese nel Pacifico; Noto canto sulla lotta partigiana italiana; Ognuno conduce la propria ; È propria di chi è vittima dell istinto; È propria delle bevande gasate; Molti mariti così definiscono la propria moglie; Desiderosi di ritornare nella propria terra; Si esalta per la propria patria; Lo sono i tornei ad eliminazione ; Si apre per combinazione ; I metodi che consentono la clonazione ; Una combinazione a poker; La nazione con Taipei; Hanno ricevuto in assegnazione un bene patrimoniale;

Cerca altre Definizioni